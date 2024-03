Musica nella didattica, Miotti (Indire): ecco il sistema che permette agli alunni di creare melodie

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, Beatrice Miotti, tecnologa di Indire, che ci racconta in cosa consistono due dei suoi seminari Percorso di danza educativa nella scuola del primo ciclo e Ste(a)m con robotica educativa e coding per la primaria.

“Qui a Didacta abbiamo presentato in anteprima “Music Blocks” un sistema che permette ai bambini di manipolare la musica, quindi utilizzando una semplice piastra Lego e dei mattoncini possono creare la loro armonia andando a costruire e tramite un’applicazione che abbiamo creato all’interno dell’area tecnologica di Indire (disponibile prossimamente gratuitamente su Google Play) potranno trasformare la piastra in un pentagramma “alternativo”. Posizionare il mattoncino sulla piastra lo trasforma in una nota e quindi verrà suonato tramite questa applicazione rendendo udibile una cosa che era solo visiva. L’utilizzo è estremamente intuitivo e facilmente utilizzabile a scuola (primaria e secondaria di primo grado) magari tarando le difficoltà”.

“Siamo a disposizione per accompagnare i docenti in questo percorso per imparare a utilizzare questo strumento che è molto semplice. A noi interessa tantissimo avere il feedback dei docenti stessi per vedere come loro lo utilizzano in classe, ad esempio può essere utilizzato nell’ambito della matematica oltre che della musica, o per le parole di italiano, trasformare le poesie in musica, i contenuti possono entrare in più discipline. I ragazzi sono spinti a testare nuove melodie”.

I seminari

Percorso di danza educativa nella scuola del primo ciclo

Il workshop affronta il tema del valore educativo della danza e del movimento creativo nelle sue dimensioni formative: disciplina che consente in modo completo di accordare lo sviluppo motorio con quello espressivo ed emozionale in maniera armoniosa, equilibrata e completa. Il percorso è finalizzato a sperimentare attività che consentono di entrare in contatto con il proprio corpo, con il respiro, con sensazioni ed emozioni per acquisirne consapevolezza. La danza creativa promuove l’integrazione psico-fisica, cognitiva e relazionale della persona contribuendo al proprio benessere e allo sviluppo del potenziale creativo-motorio attraverso il corpo, lo spazio, la musica, gli oggetti, le immagini, testi e brani. Permette inoltre di esprimere emozioni difficili da gestire, conflitti interiori, aumenta l’autostima, sprigiona energia e, attraverso il linguaggio non verbale universale della danza, consente anche di mettersi in gioco e sorprendersi della memoria ancestrale del proprio corpo. La danza creativa è un ottimo strumento nonché una grande opportunità per sperimentare le potenzialità espressive e creative, incentivare gesti motori nei bambini anche con disabilità motorie e cognitive, aiutare ad esplorare le caratteristiche spazio-temporali del movimento associato alla musica, affinare le competenze empatiche in modo da accogliere e valorizzare le diversità; saper gestire il proprio corpo.

Ste(a)m con robotica educativa e coding per la primaria

Esplorare le materie scientifiche tramite il coding e la robotica educativa: nel workshop verranno presentate attività da svolgere in classe con diversi kit robotici e con materiale povero. Con il supporto della relatrice, i docenti utilizzeranno i kit robotici e realizzeranno un’attività. Verrà poi intavolata una discussione sull’inserimento dell’attività all’interno delle discipline.

