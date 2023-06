Nasce “Aiutami a fare da solo”, la rete di scuole pubbliche siciliane di infanzia e primaria con metodo Montessori

Nasce nel trapanese la rete di scuole pubbliche siciliane di infanzia e primaria con metodo Montessori, denominata con il famoso motto della scienziata chiaravallese “Aiutami a fare da solo”, ovvero la citazione che, più di ogni altra, identifica la volontà delle scuole firmatarie dell’accordo di riporre al centro del processo educativo il bambino, la sua mente assorbente e l’apprendimento autonomo, favorito da ambiente e materiali scientificamente strutturati.

Le tre scuole capofila

A dare la notizia è stata la scuola capofila, ovvero l’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Alcamo (Tp), diretta dal dirigente scolastico Salvatore Sibilla, che ha informato l’utenza della nuova alleanza interistituzionale nella mattinata del 31 maggio 2023.

La rete vedrà la collaborazione di altre due eccellenze del capoluogo trapanese: l’Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto, unico in città ad attuare anche una sperimentazione sportiva alla scuola secondaria di I grado, fortemente voluta e diretta dalla Dott.ssa Anna Maria Sacco, e il III Circolo Didattico Umberto di Savoia, già saldo nella sua vocazione montessoriana per avere da decenni classi funzionanti con metodo Montessori, magistralmente coordinate da un team di maestre esperte di metodo, dirette dalla Dott.ssa Antonella Ursino.

Un’alleanza importante, dunque, che vedrà le tre istituzioni scolastiche confrontarsi e cooperare su temi comuni, come la progettazione didattica, la sperimentazione del metodo, l’utilizzo dei materiali, la diffusione di buone pratiche di sistema, la costruzione di un’anagrafica delle professionalità e tanto altro, ma anche guardare al futuro in una visione comune per sperimentare nuovi approcci e nuove dimensioni didattiche, sotto la supervisione della qualificante assistenza tecnico-specialistica dell’Opera Nazionale Montessori di Roma e senza mai perdere di vista gli attuali contesti sociali di istruzione e di apprendimento.

È importante chiarire, però, che il capoluogo trapanese non è neofita del metodo montessoriano. Al contrario, quest’ultimo è presente nella provincia siciliana da diversi decenni e vanta una lunga tradizione didattica. Difatti, sono tanti i bambini siciliani che sono passati per classi e sezioni con metodo Montessori e che oggi possono raccontare tutta la validità del proprio percorso scolastico. Tuttavia, come è successo in tante realtà italiane, anche in quella sicula, il metodo montessoriano ha visto l’alternarsi di diversi periodi storici che ne hanno condizionato tanto l’espansione quanto la contrazione.

Oggi sono cinque gli istituti pubblici che erogano in Sicilia la proposta didattica Montessori, tutti in provincia di Trapani: tre Case dei bambini e due scuole primarie.

Gli obiettivi della rete

L’auspicio della rete è che prima o poi anche altre realtà scolastiche del trapanese e dell’intera isola possano entrare a far parte dell’accordo “Aiutami a fare da solo” e adottare anch’esse il metodo della famosa pedagogista, al fine di offrire ai propri alunni una proposta progettuale valida e di qualità, nella quale è indubbiamente radicata tutta la tradizione pedagogica italiana a cui fortemente si ispirano le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, le successive Indicazioni Nazionali del 2018, nonché tutte le sollecitazioni progettuali provenienti dai diversi finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come ad esempio l’intervento 4.0 Next Generation Classroom, per il quale le tre sopra citate scuole sono all’opera nell’ottica di rendere lo spazio un “maestro”.

Altro obiettivo, su cui la rete sta già lavorando, sarà riportare all’interno della regione siciliana, dopo una lunga assenza decennale, un percorso di formazione per il conseguimento dell’indirizzo didattico differenziato Montessori, sia per scuola dell’infanzia sia per scuola primaria, coinvolgendo possibilmente i vertici degli Uffici Scolastici territotiali (provinciale e regionale), l’Assessorato regionale di Sicilia e l’imprescindibile Opera Nazionale Montessori di Roma, al fine di consentire ai tanti docenti delle diverse province siciliane di potersi formare sul campo, nel proprio territorio, attingendo anche da altre significative esperienze italiane, per dare così nuovamente linfa al sistema scolastico montessoriano siciliano.

La rete è aperta e disponibile per qualsiasi realtà scolastica della Sicilia che voglia istituire Case dei Bambini o classi con metodo Montessori. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure si invitano gli interessati a seguire le attività della rete attraverso la pagina Facebook, raggiungibile al seguente link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092474584526