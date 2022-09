Nasce il primo liceo digitale, Bianchi: uno degli elementi più importanti nel ridisegno della scuola e della stessa società

All’istituto tecnico Carlo Matteucci di Roma, nella periferia della Capitale, si sperimenta il primo indirizzo scolastico “digitale” che, come riporta La Repubblica, mette “competenze scientifiche e umanistiche insieme per il futuro”.

Si tratta di un’iniziativa che nasce dalla sinergia tra l’azienda Leonardo ed il Ministero dell’Istruzione presentata oggi, 30 settembre, nel corso di una cerimonia durante la quale, con un videomessaggio, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha definito il progetto “una vera, grande innovazione per la scuola italiana”.

Per il Ministro uscente il fatto di prevedere percorsi formativi basati sull’innovazione digitale è “uno degli elementi più importanti nel ridisegno non solo della scuola ma della stessa società italiana, un ridisegno di un percorso ed il perno di una nuova impostazione educativa”. Questo indirizzo, se avrà successo, verrà riproposto in altri istituti italiani. Robotica e intelligenza artificiale sono alcune tra le discipline che verranno impartite.

L’importanza di gestire il digitale con una visione umana

“Sviluppare un liceo digitale non vuol dire permettere ai ragazzi di avere più competenze specifiche, ma significa porre la tematica dell’innovazione al centro, ripensando la stessa idea di cultura. Alla base ci deve essere una visione umana e umanistica della tecnologia”.

“Quando ci si mette assieme si è capaci di essere non solo innovatori ma anche riferimento per tutti gli innovatori che in questo Paese sono capaci di andare oltre. Andare oltre vuol dire educare”, ha concluso Bianchi.