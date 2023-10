Nasce l’IC Piero Angela, una scuola intitolata al divulgatore: “Uomo speciale che ha reso accessibile la conoscenza”

Una scuola di Roma, l‘istituto comprensivo Poppea Sabina, ha ufficialmente cambiato nome: d’ora in poi si chiamerà “IC Piero Angela”. La scuola, come ha annunciato su Facebook e sul sito ufficiale, sarà intitolata al grande divulgatore scientifico scomparso nell’agosto del 2022.

Iter partito un anno fa

L’iter, come spiega RomaToday, era partito poco dopo dalla morte del padre di Alberto Angela, nel settembre del 2022. Il via libera definitivo è arrivato il 20 febbraio 2023 con un documento firmato dall’assessora capitolina Claudia Pratelli. “È stata una proposta della scuola che abbiamo accolto immediatamente – ha scritto, in una nota, la vicepresidente del IV municipio, Annarita Leobruni – ci siamo attivati subito con l’assessorato alla scuola capitolina di Claudia Pratelli che ha portato una delibera in giunta per intitolare l’I.C. Poppea Sabina a Casal Monastero al divulgatore scientifico più amato d’Italia. È stato un lavoro di squadra dove, a partire dal Municipio, ognuno ha fatto la sua parte”.

“Settembre 2023, nasce l’IC PIERO ANGELA. L’IC VIA POPPEA SABINA è ufficialmente intitolato al divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, Piero Angela. La scuola è intitolata all’uomo speciale che ha reso accessibile a tutti la conoscenza, suscitando sempre interesse e curiosità. Ci impegneremo come comunità a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di Piero Angela e a fare la nostra parte per il bene del Paese, come egli stesso ha chiesto. Con grande motivazione e determinazione onoreremo la promessa”, questo il messaggio della scuola.

Si discute sull’intitolazione a Piero Angela di altre scuole

L’anno scorso si è scatenata una vera e propria bufera in un paese del veneziano, Marcon. Qui, come riporta Il Corriere del Veneto, un sindaco non ha gradito la scelta del consiglio d’istituto della scuola elementare di intitolare il nuovo plesso, al momento in costruzione, all’insegnante partigiana Tina Anselmi, nata a Castelfranco Veneto, a pochi chilometri di distanza, prima donna ministra della Repubblica Italiana.

Una scelta ideologica, politicizzata e divisiva, inadatta ad un luogo che dovrebbe semplicemente accogliere ed educare dei bambini: questo è il pensiero di Matteo Romanello, sindaco del paese, ex leghista che, pare, adesso sia vicino agli ambienti di Fratelli d’Italia.

Romanello ha deciso di fare una controproposta: perché non dedicare la scuola al compianto Piero Angela? “Quello che inaugureremo il prossimo anno sarà un istituto all’avanguardia, anche dal punto di vista tecnologico. E Angela ha sempre lanciato dei messaggi improntati sul futuro, sul valore della conoscenza e sul rispetto dell’ambiente”.