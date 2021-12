Nasce Tmrw, piattaforma per insegnamento di qualità per tutti: l’idea è del fondatore del Global Teacher Prize

Nasce Tmrw, piattaforma per insegnamento di qualità per tutti: l’idea è del...

Sono svariate le forme di scuola che stanno subentrando a quella tradizionale. L’ultimo progetto di formazione moderna è stato ideato da Sunny Varkey, fondatore del Global Teacher Prize, che quest’anno vede tra i 50 finalisti in lizza Leonardo Durante, docente di Sistemi Automatici presso l’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Roma: il nuovo modello formativo si chiama Tmrw, un sistema operativo per l’apprendimento che si prefigge di portare insegnamento di qualità a tutti i ragazzi in tutto il mondo.

Varkey ha voluto coinvolgere insegnanti in ogni fase nello sviluppo di Tmrw, dalla progettazione iniziale fino all’implementazione.

Attraverso questo sistema è possibile attingere anche dalla rete di scuole GEMS, che offrono sette diversi piani di studi in 16 paesi con il supporto di 20.000 insegnanti appassionati e qualificati, e personale di supporto e amministrativo di ogni nazionalità.

Piattaforma conveniente per le scuole pubbliche

La piattaforma interoperativa integrata All-In-One di Tmrw è stata realizzata per essere accessibile e conveniente per le scuole pubbliche che operano sia nei paesi più avanzati sia in via di sviluppo. In particolare, l’obiettivo è raggiungere tutti gli studenti, a prescindere dal loro background e dalla loro disponibilità economica.

E ancora: la piattaforma è stata progettata per rispondere alle esigenze di ogni programma di studi, contesto e modalità di apprendimento, sia che si tratti di una scuola fisica, virtuale o di una modalità mista.

La perdurante pandemia da Covid – dicono gli organizzatori del Tmrw – ha sottolineato la necessità urgente di trovare soluzioni tecnologiche integrate per l’educazione globale in grado di semplificare i processi end-to-end e utilizzare i dati per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento, sempre garantendo un’esperienza ideale per tutti.

L’ecosistema educativo

Tmrw punta a colmare questa lacuna offrendo un ecosistema educativo che garantisca molto di più dei tradizionali sistemi indipendenti di apprendimento e gestione scolastica.

La piattaforma include moduli per la gestione e la supervisione dei piani di studi, la valutazione e il monitoraggio dei progressi degli studenti. Comprende anche funzionalità non accademiche, come la gestione delle attività sportive, del counselling e del benessere, e consente alle scuole di gestire i rapporti con studenti e genitori grazie a funzionalità personalizzate per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei ragazzi. Inoltre, include operazioni di back-office come la gestione delle entrate, risorse umane, finanza e acquisti.