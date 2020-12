Natale 2020, libri sotto l’albero. 5 idee regalo per bambini 3-6 anni

Sophie Blackall, Se vieni sulla Terra, Il Castoro Leo Lionni, Federico, Babalibri Philip C. Stead e Erin E. Stead, Il raffreddore di Amos Perbacco, Babalibri Eric Carl, Il piccolo Bruco Maisazio, Mondadori Roberto Piumini, Fiabe per occhi e bocca, EL – Einaudi Ragazzi

Ecco un elenco di 5 idee regalo intelligenti per bambini 3-6 anni. Mettere sotto l’albero un bel libro è sempre una buona idea. Questo Natale 2020, in particolare, così diverso dal solito per via della pandemia, può offrire qualche occasione in più per ritagliare dei momenti di lettura ad alta voce ai bambini. Ecco, allora, nel dettaglio, di cosa parlano i libri consigliati e perché sono tanto utili da leggere con i nostri bambini 3-6 anni.

Le nostre 5 idee regalo

Sophie Blackall, Se vieni sulla Terra, Il Castoro

È stato inserito dal New York Times nell’elenco dei migliori picture books pubblicati nel 2020 negli Stati Uniti. Si sviluppa come una lettera che il piccolo Quinn scrive a un eventuale visitatore spaziale per spiegargli la vita sulla Terra. È un albo con illustrazioni davvero suggestive, ricco di informazioni e di dettagli da esplorare e gustare. Attraverso lo sguardo sereno del bambino, racconta la diversità che rende ricco il nostro pianeta, ci ricorda che a volte ci facciamo male (con i litigi tra persone, con le guerre tra popoli) e che è molto meglio, invece, quando ci aiutiamo. Dopo il meraviglioso viaggio che le illustrazioni ci fanno fare tra terra e mare, tra uomini, animali, stagioni, il libro si chiude nel segno dell’accoglienza. Quinn dichiara infatti: “Se vieni sulla Terra, puoi stare nella mia stanza”. Dai 5 anni.

Leo Lionni, Federico, Babalibri

Edito sia in formato grande che piccolo, è ormai un classico tra gli albi illustrati. Vi si avverte l’eco della favola esopiana della cicala e della formica, ma il finale è decisamente diverso.

Tutti i topini che vivono tra le pietre di un muro, in campagna, si dedicano in estate alla raccolta di provviste, tranne uno. A chi gli chiede perché non si dia da fare come gli altri, Federico replica un po’ offeso che sta lavorando anche lui: “Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d’inverno”. Quello che dice è vero: nelle lunghe e tristi giornate invernali sarà proprio Federico, con le sue parole, a colorare i pensieri di tutti, rievocando la luce, il calore del sole e la bellezza delle cose che ha colto col suo sguardo attento e la sua sensibilità. Dai 4 anni.

Philip C. Stead e Erin E. Stead, Il raffreddore di Amos Perbacco, Babalibri

Questo albo racconta la bellezza dell’amicizia e del prendersi cura degli altri. Il protagonista è il vecchio guardiano di uno zoo, che conduce una vita serena e abitudinaria. Ogni giorno, dopo colazione, prende il bus, si reca al lavoro e si prende cura con affetto degli animali: gioca a scacchi con l’elefante, fa le gare di corsa con la tartaruga, legge una storia al gufo etc. Un giorno però, sorpreso da un tremendo raffreddore, è costretto a rimanere a casa… Dai 4 anni.

Eric Carl, Il piccolo Bruco Maisazio, Mondadori

Pubblicato nel 1969, questo albo continua ad essere amato dai bambini di tutto il mondo. Attraverso la storia del piccolo protagonista, illustrata meravigliosamente, il piccolo lettore familiarizza con i nomi dei frutti, con i giorni della settimana, con i numeri, e scopre che alla fine del ciclo della vita di un bruco c’è una straordinaria metamorfosi in farfalla. Dai 3 anni.

Roberto Piumini, Fiabe per occhi e bocca, EL – Einaudi Ragazzi

Questo delizioso libretto di Piumini con illustrazioni di Emanuela Bussolati non dovrebbe mancare nelle librerie dei bambini. Usando una lingua ricca e musicale che incanta i bambini, Piumini racconta in versi, in forma di ballata, quattro celebri fiabe: Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Hansel e Gretel e Il gatto con gli stivali. I versi in rima baciata e le piccole strisce di illustrazione si alternano festosamente sulla pagina conquistando i piccoli lettori. Dai 6 anni per una lettura autonoma. Amatissime anche da bambini più piccoli se lette dai grandi.