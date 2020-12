Natale 2020, libri sotto l’albero. 5 idee regalo per bambini tra 7 e 10 anni

Beatrice Solinas Donghi, Fiabe incatenate, Topipittori Nicola Cinquetti, Eroi re regine e altre rime, Parapiglia Justyna Bednarek, L’incredibile avventura dei dieci calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri), Salani Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe, Salani Gianni Rodari, La torta in cielo, EL – Einaudi Ragazzi

L’offerta editoriale per bambini dai 7 ai 10 anni è davvero molto ricca e varia. Ecco 5 idee per scegliere il libro giusto da mettere sotto l’albero. È bene tenere presente che la fascia di età indicata dagli editori fornisce un’indicazione certamente utile ma orientativa. Scegliendo un libro occorrerà tener conto delle abilità di lettura sviluppate dal singolo bambino: per esempio, ci sono bambini che procedono lentamente nella lettura autonoma (sarà meglio in questo caso scegliere un testo breve e non troppo complesso) e bambini che attraversano spediti le pagine e hanno voglia di cimentarsi con testi dalla trama ben articolata.

Beatrice Solinas Donghi, Fiabe incatenate, Topipittori

Pubblicata nel 1967, questa preziosa raccolta è tornata in libreria nel 2020 con le illustrazioni di Irene Rinaldi e un’elegante Nota di Carla Ida Salviati. “Le fiabe sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna”, diceva Calvino. Solinas Donghi ci mostra quanto i destini siano intrecciati tra loro. Nella raccolta, infatti, il personaggio minore di una fiaba diventa protagonista di un’altra storia e le vicende di testi diversi si intersecano tra loro. Variopinte e ricche di fascino, queste fiabe conducono i lettori tra semi di zucca fatati, palazzi d’alabastro, sagge rane, fate prigioniere, briganti, e soprattutto eroi ed eroine che affrontano con coraggio ogni tipo di peripezia per guadagnarsi il lieto fine. Dai 7 anni.

Nicola Cinquetti, Eroi re regine e altre rime, Parapiglia

Nicola Cinquetti ha ricevuto il Premio Andersen 2020 come migliore autore. Questa sua raccolta di poesie, pubblicata nel 1997 da Nuove Edizioni Romane, è tornata in libreria recentemente con le illustrazioni ironiche di Federico Appel. È un libro originale e divertente in cui ogni composizione è dedicata a un noto personaggio, della storia e non solo (da Pitagora a Pasteur, da Magellano a Garibaldi). Cinquetti coglie un tratto significativo di ogni personaggio o della sua vicenda e ne ricava spunto per un gioco di parole, per un gioco di rime, per una trovata arguta, creando un’originale galleria di ritratti. Completa il volumetto una Piccola enciclopedia tascabile con informazioni essenziali sui protagonisti delle poesie. Dai 7 anni. Un assaggio di questo libro tutto da gustare:

Compleanno di Pitagora,

c’è una torta con la fragola.

Per ricevere un assaggio,

devi prima aver pazienza:

calcolare, dato il raggio,

l’area e la circonferenza.

Justyna Bednarek, L’incredibile avventura dei dieci calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri), Salani

A chi non capita di trovare dei calzini scompagnati? Ma a casa della piccola Be i calzini solitari sono davvero tanti, così la mamma chiama l’idraulico per capire se è la lavatrice ad inghiottire i calzini mancanti. L’idraulico scopre un buco nel pavimento dietro la lavatrice e decreta che c’è una sola spiegazione possibile: i calzini sono fuggiti. Si apre così questo divertente volume, con le illustrazioni di Daniel de Latour, che racconta le avventure dei dieci fuggiaschi. Il volume ha ottenuto vari riconoscimento tra cui il Premio Letterario della città di Varsavia ed è stato selezionato per l’Ibby Award. Dai 7 anni.

Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe, Salani

Quest’anno Pippi Calzelunghe compie 75 anni (il libro è uscito nel 1945 in Svezia e nel ’58 in Italia) e la Salani ha pubblicato una nuova edizione integrale a cura di Samanta K. Milton Knowles, che ha anche rivisto la traduzione. Allegra e estrosa, forte e indipendente, Pippi ha rovesciato il prototipo dell’orfanella triste ed è diventata un’eroina mondiale. Le spassose avventure di questo simpatico ciclone dalle trecce rosse, che sa sempre cavarsela da sola, continuano a divertire i lettori di oggi. Dagli 8 anni.

Gianni Rodari, La torta in cielo, EL – Einaudi Ragazzi

Uno dei libri più amati di Rodari, che in occasione del centenario è stato ripubblicato con le coloratissime illustrazioni di Chiara Baglioni. Una mattina un misterioso oggetto spaziale che sembra una gigantesca torta atterra su una collinetta vicino alla borgata del Trullo, a Roma. Gli adulti temono un’invasione aliena e mobilitano l’esercito. I bambini protagonisti, Paolo e Rita, scoprono però che lo strano oggetto è commestibile e squisito… Un romanzo divertente ma che innesca delle riflessioni importanti, per esempio sul pacifismo e sul ruolo degli scienziati. Nel libro sono nascoste anche tante allusioni alle fiabe classiche che il lettore si divertirà a riconoscere. Dai 9 anni.