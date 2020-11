Nel nome del rispetto: un progetto per l’educazione civica [VIDEO]

Nel nome del rispetto è una associazione culturale con sede a Foligno che si propone di “seminare” il valore del rispetto e dell’ amore tra le nuove generazioni.

L’associazione propone un interessante progetto didattico ricorrendo ad un format che consiste nella proiezione di un film i cui argomenti sono stati già affrontati dagli studenti e successivamente approfonditi con loro riflessioni dopo la proiezione, insieme al regista del film e a relatori qualificati.

Si scelgono infatti filmati per ragazzi delle scuole medie sino alle superiori, nonché libri e proiezioni di film adatti per bambini dell’infanzia e della scuola primaria.

Di questo e altro si parla nella intervista con la presidente e la vicepresidente della Associazione.

Per aderire al progetto è possibile consultare il sito Nel nome del rispetto.