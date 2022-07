Nelle scuole dell’Alto Adige un concorso sul clima

“Everyday for Future” è il titolo del concorso organizzato dalle direzioni scolastiche della Provincia di Bolzano per bambini e ragazzi di tutti i gradi scolastici.

Con il nuovo anno scolastico, viene annunciato dalle tre direzioni scolastiche, attraverso i relativi responsabili politici istituzionali, verrà lanciata un’iniziativa per bambini e ragazzi delle scuole altoatesine, “attraverso la quale i partecipanti potranno immergersi più a fondo nel tema della sostenibilità e dei 17 punti contenuti all’interno dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile”. I giovani partecipanti possono sviluppare progetti e idee attraverso diversi strumenti comunicativi.

Destinatari dell’iniziativa bambini e ragazzi di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, della provincia, che possono presentare i singoli progetti in gruppi o classi. Indispensabile, per la partecipazione al progetto, la presenza di un esperto pedagogico o di un insegnante.

Quattro le categorie in gara: scuola dell’infanzia e 1ª/2ª classe della scuola primaria, 3ª/4ª/5ª classe della scuola primaria e 1ª/2ª classe della scuola secondaria di primo grado, 3ª classe della scuola secondaria di primo grado e 1ª/2ª classe della scuola secondaria di secondo e infine le classi 3ª/4ª/5ª delle scuole secondarie di secondo grado. Sono previsti dieci premi in denaro, che verranno assegnati in base alle dimensioni del gruppo.

Il concorso sarà annunciato ufficialmente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023. Le candidature sono ammesse fino alla fine di settembre, mentre il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 20 gennaio 2023.