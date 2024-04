No a scuole chiuse in giornate legate a feste religiose: Valditara ne parla al Consiglio dei Ministri

No a scuole chiuse in giornate legate a feste religiose: Valditara ne...

Non c’è nessuna decisione ufficiale, ma le agenzie di stampa stanno facendo circolare la notizia: nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 9 aprile sarebbe stata discussa la questione delle chiusure delle scuole per feste religiose come il Ramadan.

“Secondo quanto si apprende da più fonti – si legge in una nota dell’Ansa – il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara avrebbe illustrato il tema ai colleghi spiegando di essere al lavoro su una soluzione”.

“Una delle ipotesi allo studio – aggiunge l’Ansa – sarebbe quella di una norma per evitare che le scuole autorizzino assenze legate a feste religiose se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni religiose”.

Una seconda nota, sempre dell’Ansa, riporta che “il ministero è al lavoro per una norma di buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos”.

Per il momento non è affatto chiaro come potrebbe essere congegnata la norma che dovrà comunque risultare non “invasiva” delle prerogative regionali.

Peraltro appare curioso che, proprio mentre si parla di autonomia differenziata e di regionalizzazione del sistema scolastico, il Governo decida di ridurre gli spazi di intervento delle scuole e delle stesse regioni.

Anche se, per la verità, si ha la sensazione che potrebbe trattarsi solamente di un annuncio per “vedere l’effetto che fa” e per mandare un segnale a tutti coloro che hanno mal digerito la decisione della scuola di Pioltello di sospendere le lezioni per la giornata del 10 aprile in occasione della fine del Ramadan.