Noi della CISL Scuola, il tuo sindacato

La CISL Scuola è il sindacato più rappresentativo del mondo della scuola. Lo attestano le rilevazioni condotte dall’ARAN – l’Agenzia che rappresenta le amministrazioni pubbliche nella contrattazione con i sindacati – basate sul conteggio degli iscritti con delega (quelli per i quali sono attive le trattenute effettuate dal Ministero del Tesoro) alle diverse organizzazioni sindacali, e sul numero dei voti ottenuti da ciascuna di esse nelle ultime elezioni RSU .



Una grande organizzazione, che rappresenta tutti i profili operanti nella scuola pubblica (statale e non statale) e nella formazione professionale. Una struttura articolata in livelli diversi (nazionale, regionale, territoriale) e diffusa capillarmente in tutta Italia, con centinaia di sedi che sono ogni giorno un punto di riferimento sicuro e affidabile per chi lavora nella scuola come docente, o appartenente ai profili dell’area ATA, o come dirigente scolastico.



La struttura nazionale



La struttura nazionale ha sede a Roma, in via Angelo Bargoni. Insieme alla segreteria nazionale, guidata dalla segretaria generale Ivana Barbacci e di cui fanno parte Roberto Calienno, Salvo Inglima, Paola Serafin e Attilio Varengo, opera uno staff di collaboratori impegnati nei diversi settori di attività della struttura (sindacale-legale, organizzativo, amministrativo, comunicazione, studio e ricerca). La struttura nazionale cura i rapporti col Ministero e in generale le relazioni sindacali, dai negoziati per il CCNL alla contrattazione integrativa a livello nazionale (mobilità, formazione, ecc.).



Le strutture regionali



Le strutture regionali, normalmente guidate da una segreteria formata da tre componenti, curano le relazioni sindacali con l’Ufficio Scolastico Regionale, i rapporti con l’ente Regione e con i centri di formazione professionale presenti sul territorio, d’intesa con le strutture territoriali.



Le strutture territoriali



Operanti a livello provinciale o interprovinciale, le strutture territoriali assicurano una presenza costante della CISL Scuola in ogni angolo d’Italia, grazie anche a una rete molto estesa di sedi, periferiche, oltre 500, che accolgono quotidianamente lavoratrici e lavoratori ai quali offrono un servizio qualificato di informazione, consulenza, assistenza.

Attraverso i rappresentanti eletti nelle RSU e i delegati di istituto, le strutture territoriali mantengono un costante e diretto contatto con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Un dialogo ininterrotto e in tempo reale che permette alla CISL Scuola di esercitare in modo efficace e puntuale il proprio ruolo di rappresentanza di una categoria di cui conosce i problemi, le aspirazioni e le attese, perché li vive quotidianamente.



La confederazione CISL



La CISL Scuola è parte di una famiglia più grande, quella della CISL, che associa, oltre a quella del lavoro scolastico, anche tutte le altre categorie dei settori produttivi pubblici e privati, nel quadro di una visione d’insieme ispirata ai comuni interessi e alla solidarietà che uniscono l’intero mondo del lavoro. Un intreccio attivo a ogni livello ma che, in ambito locale, consente una sinergia particolarmente efficace e utile tra i servizi resi dalla categoria e quelli curati dalla Confederazione su ambiti diversi (CAF per le pratiche fiscali, patronato INAS per la previdenza, SICET per pratiche legate alla casa, ADICONSUM per la tutela dei consumatori, ecc.).

