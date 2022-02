NoiPA, dal 7 marzo serve un’identità digitale: si accede con SPID, CIE o CNS

A partire dal 7 marzo 2022, l’accesso all’area personale di NoiPA per l’utilizzo dei servizi dispositivi in modalità self service richiederà l’autenticazione tramiteuna delle seguenti modalità digitali: Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID livello 2 rafforzato dall’utilizzo di una One Time Password (OTP).

L’accesso all’area personale di NoiPA con le modalità attuali (codice fiscale e password) sarà ancora possibile ma solo per la consultazione di dati e documenti (cedolino, Certificazione Unica, ecc.). Anche in questo caso per accedere ai servizi dispositivi sarà necessario rafforzare tali modalità di accesso abilitando il servizio OTP.

Come richiedere lo SPID

Lo SPID si può attivare, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.

Prima di attivarlo, bisogna ricordare che è necessario essere maggiorenne e avere a disposizione:

un documento italiano in corso di validità;

la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);

la e-mail e il numero di cellulare personali.

Il primo passo è scegliere tra i gestori di identità abilitati (identity provider) e registrarsi sul loro sito.

La registrazione consiste in tre passaggi:

inserire i dati anagrafici; creare le credenziali SPID; effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.

Rispetto al punto 3, ci sono come già detto modalità gratuite o a pagamento, da conoscere prima di procedere nell’attivazione. I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori.



In alternativa è comunque possibile recarsi presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere le procedure di identificazione, consentendo quindi il rilascio successivo di SPID.

Per ogni info si rimanda al sito https://www.spid.gov.it/