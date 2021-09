Nomina da MAD, possibile anche per i docenti inseriti in GPS o nelle graduatorie d’istituto di altra provincia [NOTA]

Come da noi già anticipato, il Ministero è tornato sui propri passi per quanto concerne l’invio delle domande di messa a disposizione (MAD).

Con nota 29502 del 27 settembre 2021 il MI ha infatti stabilito che, per far fronte alla perdurante emergenza sanitaria e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.

La nomina dell’aspirante che ha inviato la domanda di MAD può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario inoltre che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.