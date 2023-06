Nomine commissari esterni maturità 2023: quando e dove consultare la lista

Per consentire lo svolgimento dell’esame di Stato 2022/2023 del II ciclo di Istruzione il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dovuto allestire circa 14 mila Commissioni d’esame. In buona sostanza gli studenti iscritti a poter sostenere l’esame, salvo non ammissioni dell’ultimo istante, saranno un numero superiore alle 500 mila unità per un numero di commissioni di circa 14 mila. In media ogni Commissione dovrà esaminare circa 37 studenti, ovviamente ci saranno Commissioni più articolate e con un maggior numero di candidati, mentre altre con numeri più ridotti.

I numeri ufficiali e la pubblicazione dei nominativi di Presidenti e Commissari esterni sono previsti per la mattina di oggi, 1° giugno. Per poter consultare, come ha ricordato la dottoressa Flaminia Giorda (Coordinatrice della Struttura tecnica esami di Stato del ministero dell’Istruzione e del Merito) nella nostra diretta di mercoledì 31 maggio, basta cliccare nel link apposito del motore di ricerca (che al momento non è attivo).

Si partirà il 19 giugno alle ore 8,30, con la prima riunione plenaria. E si tornerà all’antico, con le commissioni miste: vi saranno tre commissari esterni, un presidente per singola commissione e tre commissari interni.

