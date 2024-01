Non istruirsi è dannoso come l’alcool e il fumo

Secondo una ricerca condotta da accademici dell’Università norvegese di scienza e tecnologia (Ntnu) e dell’Università di Washington a Seattle, e pubblicata dalla rivista The Lancet Public Health, disertare i banchi di scuola, rinunciare all’istruzione universitaria sono scelte che incidono direttamente sulle aspettative di vita.

Secondo i ricercatori, infatti, ogni anno trascorso a scuola o all’Università migliora la nostra aspettativa di vita mentre non frequentare la scuola è ‘mortale’ quanto eccedere nel fumo o nell’alcool.

L’analisi ha inoltre rilevato che i miglioramenti nella longevità sono simili nei paesi ricchi e in quelli poveri, indipendentemente dal sesso, dalla classe sociale e dalla demografia e che “il rischio di mortalità di un adulto diminuisce del 2% per ogni anno di istruzione a tempo pieno”.

Al contrario, “non frequentare la scuola in nessun momento si è dimostrato essere altrettanto dannoso per la salute di consumare cinque o più bevande alcoliche ogni giorno o fumare 10 sigarette ogni giorno per un decennio.