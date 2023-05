Notte dei musei, sabato 13 maggio “Montecitorio a porte aperte”. Previste visite guidate e per gruppi

“Montecitorio a porte aperte” è il nome della manifestazione in programma sabato 13 maggio, in concomitanza con la Notte dei musei. A partire dalle ore 20, in Piazza Montecitorio, si terrà l’esibizione della Banda musicale dei Carabinieri, diretta dal Maestro Ciafrei.

La visita, guidata e per gruppi, si snoderà lungo un itinerario storico-artistico che comprende: l’Aula, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che illustra le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia; il Transatlantico, salone con illuminazione a plafoniera che ricorda le navi transoceaniche; la sala della Lupa, la Sala della Regina; la Sala Aldo Moro.

Sarà possibile anche visitare la mostra “A testa alta” con 22 fotografie dedicate a personalità come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Pio La Torre. L’accesso a Palazzo sarà predeterminato da un sistema degli orari di ingresso, dalle ore 20 di sabato alle ore 00,30 di domenica. L’emissione dei biglietti gratuiti per la visita è possibile a partire da lunedì 8 maggio: fino a 4 biglietti se la prenotazione è effettuata da un adulto, mentre se è un minore a prenotare, il sistema emetterà un solo biglietto.

La prenotazione online può essere effettuata sino a trenta minuti prima dell’inizio della manifestazione. La prenotazione può essere effettuata sulla pagina eventi.camera.it