Nuova campagna di comunicazione per l’estensione della tutela assicurativa nelle scuole

Il 9 Ottobre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha lanciato una campagna di comunicazione innovativa per sensibilizzare sulla recente estensione della tutela assicurativa per studenti e personale scolastico. Questa iniziativa segue le modifiche introdotte con il Decreto lavoro, ora legge n. 85 del 3 luglio 2023, che mira a rafforzare le norme di sicurezza sul lavoro e la protezione contro gli infortuni.

Estensione della copertura assicurativa nel settore educativo

L’articolo 18 del Decreto lavoro gioca un ruolo chiave in questa evoluzione, estendendo la copertura assicurativa nel settore dell’istruzione e della formazione. Prima limitata a laboratori e palestre, la nuova normativa amplia significativamente il suo raggio d’azione. Un punto di svolta per il prossimo anno scolastico 2023-2024 la copertura delle spese assicurative da parte dello Stato, alleggerendo il carico economico precedentemente sostenuto dalle famiglie.

Gli obiettivi della campagna

Questa campagna ha l’obiettivo principale di divulgare le novità, i benefici e gli scopi di questa misura. Si concentra in particolare nel comunicare alle famiglie che le spese per la tutela assicurativa degli studenti per l’anno scolastico corrente saranno totalmente a carico dello Stato. La campagna evidenzia l’impegno e la sinergia delle istituzioni nel promuovere la sicurezza, sottolineando l’importanza della prevenzione fin dai banchi di scuola.

Pubblico di riferimento

La campagna si rivolge principalmente a famiglie, studenti e personale scolastico, ma mira anche a raggiungere l’opinione pubblica, le parti sociali e gli stakeholders.

Contenuti e Messaggi

Lo spot, caratterizzato da una grafica animata e informativa, annuncia al pubblico le novità e i vantaggi di questa misura. Un voiceover specifica che, a partire da settembre, l’assicurazione per la scuola sarà finanziata dallo Stato e che la tutela verrà estesa non solo a studenti, docenti e personale in servizio, ma anche alle esperienze di orientamento al lavoro. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito lavoro.gov.it. Lo slogan della campagna è “Perché la cura del futuro, inizia dai banchi di scuola”.

Strumenti e canali di diffusione

La campagna verrà trasmessa attraverso i canali Rai (televisione e radio) e sul web, garantendo così una vasta copertura e raggiungendo efficacemente il pubblico target.

