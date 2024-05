Nuova scossa di terremoto Napoli, evacuate scuole a Procida in orario di lezione: studenti e docenti in fuga

Nuova scossa di terremoto Napoli, evacuate scuole a Procida in orario di...

Non c’è pace nei Campi Flegrei. Come riporta Il Corriere della Sera alle 8 e 30 circa di oggi, 22 maggio, la terra ha tremato di nuovo. Un altro terremoto, di magnitudo 3,6. La scossa di questa mattina è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo: ovvero Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Scuole sgomberate

Paura, in particolare, a Procida. Qui il terremoto ha sorpreso alunni e docenti mentre erano già intenti a fare lezione. Le dirigenti scolastiche degli istituti isolani hanno deciso di attivare le procedure di sicurezza, radunando in pochi istanti gli alunni negli spazi aperti.

Il sindaco Dino Ambrosino ha poi annunciato l’ordinanza di sgombero delle scuole ed il ritorno a casa degli alunni. In mattinata, fa sapere il Comune, saranno eseguiti controlli sugli edifici scolastici ad opera della Protezione Civile e dei tecnici comunali.

Intanto oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiederà a palazzo Chigi un vertice interministeriale sulla situazione ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico di questi giorni. Lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sottolineando che sul tavolo ci saranno “eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso”.

Terremoto Campi Flegrei, scosse da lunedì

Lunedì 20 maggio, delle forti scosse hanno fatto tremare la zona dei Campi Flegrei, in Campania. Si parla della scossa più forte mai avvertita a Napoli negli ultimi quarant’anni. Sono state circa 150 le scosse che hanno interessato l’area nell’arco di 5-6 ore.

In una nota il Comune di Napoli ha informato della chiusura, per la giornata di ieri, di tutte le scuole nella Nona e Decima Municipalità, nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. A Palazzo San Giacomo si è insediato il Comitato operativo comunale (Coc). Scuole chiuse anche a Pozzuoli e Bacoli.

“Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24”, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.