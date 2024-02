Nuove classi di concorso, mobilità, GPS, Concorsi e nuovi percorsi formativi: gli impegni dei prossimi giorni – DIRETTA ore 17,00

I prossimi due/tre mesi si preannunciano piuttosto intensi per tutto il personale della scuola. In particolare, i docenti di ruolo saranno chiamati a produrre le domande di trasferimento mentre quelli ancora a tempo determinato dovranno affrontare gli aggiornamenti delle Graduatorie provinciali e di istituto. A brevissimo attendiamo l’emanazione del decreto del ministro dell’università relativo ai nuovi percorsi abilitanti. Per il personale precario si è anche in attesa delle date delle prove scritte dei nuovi concorsi.

Quali le novità a proposito delle nuove classi di concorso? I docenti che prima avevano un titolo di studio che ora non è più previsto dal decreto 255 del dicembre 2023?

Abbiamo avuto modo di vedere l’analisi delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Ma allora è vero che i concorsi non sono sufficienti a garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili?

Quali gli aggiornamenti relativi a questi argomenti?

Il personale docente di ruolo (anche quello neo assunto) potrà partecipare alle nuove operazioni di mobilità?

I percorsi abilitanti, nelle varie forme previste dal decreto legislativo 59/2017, quando sono destinati a partire e quali ancora le operazioni necessarie?

Gli aggiornamenti delle gps, ora che sono state modificate alcune classi di concorso, terranno conto delle modifiche previste in quella sede?

A tutte queste domande cercheremo di rispondere nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 13 febbraio 2024, alle ore 17,00. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile come di consueto sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

