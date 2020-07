Nuove mail del personale scolastico, come procedere al reset della password su Istanze on-line

Abbiamo già dato notizia delle nuove caselle di posta elettronica di cui è stato dotato il personale della scuola e le segreterie.

Si tratta di mail più capienti di quelle attuali, con una modifica del dominio.

In proposito, su Istanze on-line è riportato un messaggio che indica come procedere al reset della password proprio a seguito dell’introduzione dei nuovi indirizzi.

Il messaggio è il seguente:

Il personale scuola DS, DSGA, Docenti e ATA in possesso della nuova casella di posta elettronica (Office 365 per DS e DSGA, ruba per Docenti e ATA) può utilizzare la nuova funzione “Posta elettronica – Stato casella pers. scuola e reset passw” presente tra le funzioni Atri Servizi del Portale delle Istanze On Line.

I titolari di caselle Office 365 (escluso il personale amministrativo) @istruzione.it ed i titolari di caselle Aruba @posta.istruzione.it, possono accedere con le loro credenziali del portale delle Istanze On Line ed impostare una nuova password della casella attraverso la funzione “Reset password”. Per completare l’operazione è necessario inserire il codice personale del portale delle Istanze On Line.

Attenzione: questa funzione può essere utilizzata solo dopo aver effettuato il primo accesso e dopo aver cambiato la password temporanea che è stata comunicata nella vecchia casella di posta @istruzione.it.