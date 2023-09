Nuovo anno scolastico, il 5 settembre prime lezioni a Bolzano: a fine ottobre stop una settimana. La proposta: ferie fisse dei docenti in autunno?

Le prime lezioni dell’anno scolastico 2023/2024 si svolgeranno a Bolzano: martedì 5 settembre saranno 90.958 gli alunni dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino) a frequentare le scuole – dall’infanzia alle superiori dell’Alto Adige – negli istituti scolastici di lingua italiana. Nella vicina Provincia di Trento, invece, i 12.479 alunni della scuola dell’infanzia sono già rientrati in classe lunedì 4 settembre.

Da pochi giorni, ha detto l’assessore Giuliano Vettorato, “hanno preso il ruolo 89 docenti e in totale e ne sono stati abilitati 170, per poter così garantire un’istruzione adeguata” e proporre in questo modo una “scuola sempre più plurilingue, digitalizzata e in salute”.

L’agenzia Ansa rilancia anche la proposta della capolista della Lega alle provinciali del 22 ottobre, Christian Bianchi: la possibilità di fruire delle ferie non solo in estate ma anche nel periodo autunnale.

In Alto Adige, infatti, da una decina di anni le ferie estive terminano una settimana prima. E i giorni sottratti si “riprendono” nella settimana di Ognisanti, quindi nei giorni a cavallo tra ottobre e novembre, durante la quale le lezioni risultano sospese: come da calendario ufficiale, le lezioni, infatti, saranno sospese dal 28 ottobre al 5 novembre prossimi.

La proposta di introdurre le ferie d’autunno in modo “fisso”, però, non sembra riscuotere particolare entusiasmo. Anzi: “Il 73% delle 1.500 persone – scrive l’agenzia di stampa – hanno partecipato al sondaggio lanciato da Bianchi su Facebook preferisce il calendario scolastico del resto d’Italia”.

“Per gli uni i ragazzi devono staccare ogni due mesi circa, mentre gli altri evidenziano che una ‘vacanza’ i primi di settembre sarebbe molto più conveniente per le famiglie”, conclude l’Ansa.