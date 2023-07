Nuovo contratto scuola 2023, più soldi, permessi, diritti: perchè i sindacati hanno firmato – DIRETTA ore 15,30

A distanza di qualche settimana dalla firma sul rinnovo del contratto scuola, La Tecnica della Scuola vuole approfondire il tema, ritornando sull’argomento.

Si proverà a fare chiarezza sulla parte economica approvata, dai 300 milioni di euro aggiuntivi dell’ultima Legge di Bilancio alla Retribuzione Professionale Docenti, dall’adeguamento dei compensi orari per le attività aggiuntive all’indennità da assegnare ai Dsga.

C’è poi la parte normativa approvata: più diritti per i precari (anche per loro tre giorni remunerati di permesso per motivi personali o familiari), deroghe ai vincoli sulla mobilità, funzioni del docente tutor e del docente orientatore, quattro mesi di congedo per le donne vittime di violenza e nuovi ruoli professionali per il personale Ata.

Di tutto questo si parlerà oggi alle 15,30 nel corso della diretta della Tecnica della Scuola. Ospiti le segretarie generali della Flc Cgil Gianna Fracassi e della Cisl Scuola Ivana Barbacci. Coordineranno la discussione il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani e il vicedirettore Reginaldo Palermo.

Diretta visibile come sempre sui canali social Facebook e YouTube. Per gli ascoltatori, la possibilità come sempre di porre le loro domande agli ospiti.

SEGUI LA DIRETTA