Nuovo Dpcm e decreto: Draghi a breve comunicherà le decisioni

Il nuovo governo Draghi è già al lavoro per continuare il percorso dei Dpcm, inaugurati dal precedente governo Conte e che contengono le limitazioni per contrastare il contagio da Coronavirus e dalle sue varianti.

Ciò che appare quasi certo è che il nuovo Dpcm conterrà la proroga del divieto di spostamento tra Regioni, probabilmente fino al 27 marzo. Una misura che sarà valida a tutte le regioni, a prescindere dalla collocazione in zona rossa, zona arancione e zona gialla.

Provvedimenti comunicati almeno sette giorni prima

La nuova strategia che sarà messa in atto prevedrà, su tutti, la comunicazione delle eventuali chiusure delle attività commerciali con un preavviso di una settimana, per permettere di organizzarsi al meglio. Inoltre, le misure dei vari Dpcm saranno concordati con Regioni e Parlamenti.

Per quanto riguarda la divisione dell’Italia, continuerà ad essere quella per fasce di colore, anche se molto probabilmente cambieranno i parametri per stabilire il livello di rischio. Inoltre, ad ogni chiusura corrisponderà un indennizzo.

Infatti, la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, ha dichiarato: “Per ogni intervento ci si muoverà seguendo il doppio binario delle misure di contenimento affiancate a quelle di indennizzo. I presidenti delle Regioni chiedono un cambio di passo e lamentano il mancato arrivo dei risarcimenti per i settori che da mesi hanno dovuto bloccare le proprie attività”.

Il nuovo Dpcm dovrebbe arrivare prossimamente ed entrare in vigore a partire dal 6 marzo, giorno in di scadenza del precedente e firmato dell’ex premier Giuseppe Conte.

Cosa cambia per la scuola

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021 prevede le superiori in presenza dal 50% al 75%.

Leggi la notizia per tutte le decisioni delle singole Regioni.