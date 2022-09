Nuovo Pei e DM sull’inclusione: il Ministero non vuole cambiare quasi nulla; ma le famiglie potrebbero vincere i ricorsi

Si è svolta nella mattinata del 14 settembre la riunione plenaria (consulta più CTS) dell’Osservatorio sull’inclusione scolastica.

Il Ministero ha proposto e illustrato una serie di correzioni (peraltro molto minimali) al DM 182; tra queste ci sarebbe l’eliminazione della possibilità di concedere in casi particolari l’”esonero” da alcune attività didattiche.

Peraltro di esonero si parlava nelle linee guida e nei PEI ma non nel decreto 182.

Le associazioni chiedono anche l’eliminazione dei range che il Ministero ha introdotto per limitare in qualche modo l’autonomia dei GLO nella richiesta di ore di sostegno (proposta sulla quale ovviamente il Ministero non è affatto d’accordo).

Patrizio Bianchi, presente all’incontro, ha insistito molto sulla necessità di procedere in modo condiviso ma tutte le associazioni hanno replicato che, se si vuole la condivisione, non si mandano (come invece è capitato) i documenti da discutere la sera prima per la mattina dopo.

Questioni di metodo a parte il Ministero ha confermato che il testo del DM rimarrà pressoché inalterato annunciando che, nei prossimi giorni, verrà inviata alle scuole una circolare con la quale si riconfermerà la validità del decreto stesso.

Nel tentativo di trovare una mediazione con le richieste delle associazioni, il Ministero ha deciso che la plenaria del Gruppo di lavoro verrà riconvocata per il prossimo 19 settembre, ma i margini per raggiungere un accordo sono assolutamente minimi.

A questo punto, le conseguenze sono diverse.

Intanto la mancata pubblicazione di nuove linee guida sulla certificazione e sul profilo di funzionamento metterà in seria difficoltà le scuole nell’utilizzo dei nuovi modelli di PEI.

Ma ci sarà un altro problema importante: se non ci saranno correttivi, il Ministero potrebbe incappare in ricorsi giudiziari da parte delle famiglie, ricorsi quasi sicuramente perdenti per l’Amministrazione, come peraltro chiarito anche dal Consiglio di Stato.