Obbligo mascherine nei luoghi di lavoro. Si attende di sapere cosa si dovrà fare nelle scuole.

In attesa di conoscere nel dettaglio il testo del prossimo DPCM sulle misure anti-covid possiamo già confermare che nella giornata odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge entrerà in vigore dall’8 ottobre e che fornisce un quadro complessivo dei provvedimenti che dovranno essere adottati nei prossimi giorni.

Il decreto impone l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla non solo nei luoghi chiusi (e dunque nei posti di lavoro) ma anche all’aperto.

Un’altra disposizione importante riguarda le Regioni: non potranno adottare norme meno restrittive di quelle del governo, a meno di specifiche situazioni da concordare con il Ministro della Salute.

Il provvedimento inoltre proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e quindi fino a quella data il Presidente Conte potrà emanare disposizioni normative utilizzando lo strumento del DPCM (Decreto del presidente del consiglio dei ministri).

Resta da capire se l’obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi di lavoro riguardi anche le scuole. Nelle prossime ore potrebbe esserci un chiarimento in tal senso da parte della Ministra Lucia Azzolina.