Obbligo vaccinale, Draghi: “Non è escluso. Si estenderà ad altre categorie”

Si va verso un obbligo vaccinale? “Resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso. L’approccio che lasciava più scelta trovava conferma nei dati della pandemia. Valuteremo l’estensione dell’obbligo intanto ad altre categorie. Non parliamo al momento di lockdown solo per i non vaccinati. Ma dobbiamo considerare che i ricoverati e i morti sono quasi tutti novax, è una cosa che si deve valutare”.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in diretta per la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare.

