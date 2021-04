Oggi, 23 aprile, è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore coincide con il primo giorno del “Maggio dei libri” (quest’anno dedicato a Dante), la campagna nazionale che inizia il 23 aprile e si conclude il 31 maggio, e che vuole essere un invito a valorizzare l’eterna fertilità delle idee di cui i libri sono rappresentanti e strumento di diffusione. Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.

Il libro è in grado di creare contatti tra uomini di epoche e orizzonti differenti e si pone come strumento della libera espressione, contribuendo quindi a costruire e consolidare la comunità umana mondiale e a favorire la causa dei diritti umani.

La Giornata internazionale del libro fu istituita dall’Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright, viene celebrata il 23 aprile perché giorno in cui sono morti, nel 1616, tre grandi scrittori considerati pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

L’idea di celebrare la Giornata Mondiale del libro è nata in Catalogna più di 400 anni fa. La tradizione catalana vuole che proprio nello stesso giorno, in cui si celebra San Giorgio, ogni uomo doni una rosa alla sua donna. Così ancora oggi i librai della Catalogna usano regalare una rosa per ogni libro venduto il 23 aprile. E a Barcellona la tradizionale passeggiata per le Ramblas che invade di banchetti pieni di libri e di rose era uno degli eventi più suggestivi dell’anno. Quest’anno mancherà naturalmente questo aspetto della festa in città, e il dono della rosa sarà virtuale.

E oggi, proprio nella Giornata dedicata al libro e a diritto d’autore, l’editoria festeggia un dato positivo: nei primi tre mesi del 2021 le vendite dei libri hanno registrato un incremento del 26,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie anche al notevole effetto trainante dell’online, che si attesta intorno al 45 per cento.

Lo sostiene l’Aie, l’Associazione Italiana Editori, proprio a pochi giorni dalla venticinquesima edizione dell’anniversario.

Le celebrazioni, quest’anno, avverranno esclusivamente in streaming: Biblioteche di Roma, in collaborazione con Aie, organizza sul suo canale Youtube e sulla sua pagina Facebook, il festival “Leggere sempre”, una rassegna di incontri e approfondimenti, il 23 e il 24 aprile, per un viaggio attraverso i libri alla scoperta di alcuni dei più famosi autori internazionali; inizierà invece il 23 aprile ma proseguirà ogni giovedì fino a settembre il “Lettura day”, l’iniziativa di carattere nazionale ideata da Adei che intende avvicinare ai libri grandi e piccini, con letture pubbliche da varie località consultabili sul sito web www.letturaday.it.