Oggi è lo “ Svevo Day”: letture a Trieste e Gorizia nel 100° della “Coscienza di Zeno”

Oggi, martedì 21 novembre, è lo “Svevo Day”, la giornata dedicata al grande scrittore triestino, autore della “Coscienza di Zeno”, Italo Svevo. Trieste e Gorizia celebrano pubblicamente i cent’anni dalla pubblicazione del celebre romanzo, attraverso una maratona di lettura pubblica delle pagine del suo capolavoro che rimane un caposaldo della letteratura italiana moderna.

Lo Svevo Day prenderà il via con un evento che si dispiegherà attraverso 15 ore, tramite una staffetta curata dalla Università di Trieste con l’Associazione degli italianisti (Adi), la partecipazione di studenti delle scuole e universitari, e di docenti, attori e molti cittadini appassionati di letteratura.

In tutto saranno circa 300 le voci che si alterneranno nella lettura pubblica delle pagine de La coscienza di Zeno.



Si parte a Gorizia dalle 9 del mattino, per proseguire fino alle 15, nel Conference Center dell’Università di Trieste.

Gli studenti delle scuole superiori di Gorizia leggeranno i primi cinque capitoli del romanzo e partecipano al progetto formativo in collaborazione con l’Associazione degli Italianisti, per l’apprendimento di tecniche di lettura interpretativa.

Poi la lettura passerà a Trieste, all’Emeroteca Tomizza. La lettura ad voce del romanzo si terrà nella Biblioteca triestina dedicata a Svevo. A Trieste la lettura partirà dal sesto capitolo.

Gli eventi per celebrare il centenario sono promossi dal Comune di Trieste – Museo Sveviano e altri enti.

In ogni caso le iniziative in onore di Svevo avranno il loro momento culminante nel giorno del compleanno di Italo Svevo, il 19 dicembre.

In quella data, scrive Triestenews, sarà allestito un grande convegno, I mondi di Zeno, organizzato dal network degli atenei di Trieste, Bologna, Udine e Oxford e che si svolgerà dal 19 al 21 dicembre.

Sempre in occasione del compleanno di Italo Svevo, è previsto un ‘MEME contest‘ per le scuole superiori di secondo grado di tutta Italia, con l’obiettivo di reinterpretare l’opera sveviana in chiave ironica e sintetica, tipica della comunicazione online.