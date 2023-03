Oltre 1000 studenti alla X edizione di Romanae Disputationes

I prossimi 22 e 23 marzo, presso il Teatro Duse di Bologna e in diretta streaming, circa 1000 studenti e docenti delle scuole superiori italiane si riuniranno per interrogarsi sul tema fondamentale della filosofia. “Che cos’è la realtà?”, nell’ambito della X edizione del Concorso nazionale di filosofia per scuole superiori, Romanae Disputationes.

La convention finale comincerà mercoledì con la lezione-dialogo dal titolo “Ai confini della realtà” con il filosofo Costantino Esposito (Università di Bari) per poi proseguire con la novità assoluta dei monologhi filosofici scritti e recitati dagli studenti vincitori e l’intervento del filosofo Bruno Mastroianni.

La sera si terrà una serata musicale speciale con i musicisti dell’Orchestra Senzaspine e Pietro Toffoletto, insegnante e musicista.

Il giovedì mattina sarà il momento delle attese finali delle dispute filosofiche Age Contra, e infine si assisterà alle premiazioni finali: “Una sfida affascinante -sottolineano gli organizzatori -che ridà vita alla didattica della filosofia, ai suoi contenuti e ai suoi metodi.”

Dopo la lezione inaugurale del prof. Mario De Caro (Università di RomaTre) a settembre, tra i 6000 studenti partecipanti si sono formati oltre 160 team che hanno elaborato un contenuto filosofico originale in forma scritta o video o monologo, e si sono preparati al torneo di disputa filosofica Age contra.

Che cos’è reale? Ciò che è virtuale ha un grado di realtà pari a quello dell’esperienza? Può il linguaggio rispecchiare il reale, oppure la realtà è inafferrabile? Qual è il grado di realtà che caratterizza il sapere? Gli affetti e i legami sono reali?

Queste sono alcune delle domande che hanno guidato il lavoro di migliaia di studenti e che saranno al centro dei lavori della convention di Romanae Disputationes, dai dibattiti filosofici, alle lezioni e al dialogo con gli ospiti.

