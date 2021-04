Oltre 11 milioni di vaccinazioni: la Pasqua non arresta le somministrazioni

Nonostante i giorni di festa, le vaccinazioni non si fermano. In Italia sono state superate infatti le 11 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid. Precisamente è di 11.081.612 il totale delle persone vaccinate ad oggi 5 aprile, mentre è di 3.443.161 quello di coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi.

La fascia che ha ricevuto più somministrazioni è quella 80-89 con 3.440.722, seguita dalla 50-59 con 1.714.272.

Per quanto riguarda le categorie, gli over ottanta vantano 3.784.742, gli operatori sanitari e sociosanitari 3.064.201 vaccinati.

Per quanto riguarda il personale scolastico, il dato aggiornato del report del ministero della salute è di 1.056.667 (con un + 22765 rispetto a venerdì). In testa la Campania con 137.619 vaccinazioni, seguita da Lazio con 109.386, dalla Puglia con 98.367, dall’Emilia Romagna con 74.465 e dalla Sicilia con 69.810.

Veneto e Valle d’Aosta risultano le Regioni più virtuose (cioè quelle che hanno già impiegato la più alta percentuale di dosi ricevute con un rapporto pari al 94,7% per la prima e 93,9% per la seconda), rispettivamente con 984.213 e 26.155 vaccinazioni in generale.

Tra le Regioni con maggior numero di vaccinazioni abbiamo la Lombardia con 1.748.029, seguita dal Lazio con 1.139.252, Emilia Romagna con 933.211, Campania con 920.683, Piemonte con 878.675 e Sicilia con 844.119.

Le donne risultano maggiormente vaccinate (6.576.611) rispetto agli uomini (4.505.001).

Tra i fornitori, il maggiore rimane Pfizer/BioNtech con 8.709.480, seguito da AstraZeneca con 4.098.800 e Moderna con 1.328.200. Il quarto è in arrivo il 19 aprile (Johnson&Johnson).

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook