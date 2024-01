Oltre 129 mila i tossicodipendenti in Italia

Secondo il “Rapporto tossicodipendenze 2022”, le cui rilevazioni sono dovute ai dati presi attraverso il Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (Sind) e visibile sul sito del ministero della Salute come fattore conoscitivo per i diversi soggetti responsabili della definizione ed attuazione delle politiche sanitarie del settore dipendenze, le persone tossicodipendenti assistite in Italia nel 2022 dai Servizi pubblici per le Dipendenze sono più di 129mila. Di costoro, l’86% dei pazienti totali sono di genere maschile.

E ancora: i servizi in Italia hanno assistito complessivamente 129.259 soggetti dipendenti da sostanze (su un totale di 242.373 contatti) di cui 17.497 sono nuovi utenti (13,5%) e 111.762 sono soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti (86,5%).

Le classi di età più frequenti sono quelle comprese tra i 35 e i 54 anni, mentre il 63,0% delle persone in trattamento per droga è in carico ai servizi per uso primario di oppiacei.

Il Rapporto tossicodipendenze 2022 mette in luce come l’eroina rimanga la sostanza primaria più usata dall’insieme degli utenti in trattamento.

Tuttavia la proporzione di persone sul totale dei trattati che la scelgono come sostanza di elezione, diminuisce nel corso degli anni.

Tra i nuovi utenti la cocaina risulta sostanza primaria d’abuso nel 38,5% dei casi, nel tempo è aumentata la proporzione di persone che richiedono un trattamento per uso di cocaina.