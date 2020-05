Oltre le distanze: progetto per l’inclusione degli studenti disabili

“Oltre le distanze” è un progetto della Fondazione Agnelli, GEDI Visual e Google, in collaborazione con Università di Bolzano, Università di Trento e Lumsa, che ha lo scopo di promuovere strategie e interventi d’inclusione per allievi disabili e con bisogni educativi speciali.

Da 7 maggio partirà un programma gratuito di webinar e workshop online con esperti di pedagogia dell’inclusione rivolti a insegnanti e professori di ogni ordine e grado per costruire un sistema di inclusione che parte dai professori e arriva nelle case degli studenti con disabilità per evitare il rischio di escludere e isolare i più fragili.

Formazione e aggiornamento dei prof

Si parte così dalla formazione e l’aggiornamento di insegnanti e professori con seminari online fino ai gruppi di lavoro per un confronto tra professionalità sulle necessità degli allievi con bisogni educativi speciali e disabilità e sempre con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, recuperando spazi, materiali, modalità, sfruttando la tecnologia, per sostenere questi studenti.