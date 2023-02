Oms: la polio si diffonde, nell’ultimo anno virus a New York e Londra

La guerra contro la poliomielite nel mondo non è ancora vinta e, anzi, si aprono fronti nuovi di contagio: l’allarme parte dall’Oms, tanto che il Comitato deputato alle emergenze ha deciso di confermare il virus della poliomielite quale Emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC), uno status che si protrae ininterrottamente dal 2014.

Israele, Regno Unito, Stati Uniti, Canada sarebbero i Paesi nei quali il virus starebbe incominciando a fare breccia, mentre il contrasto alla polio ha seguito due trend divergenti.

Il primo è quello di sradicare il poliovirus più violento, dopo avere eliminato i ceppi di tipo 2 e 3 per cui resterebbe solo la variante di tipo 1 ancora in circolazione. Il virus “selvaggio” è stato rilevato in alcuni paesi dell’estremo oriente e in Mozambico dove però sarebbe stato importato dal Pakistan.

Il secondo invece è una delle forme di virus derivate da vaccino, la cui diffusione è legata a basse coperture vaccinali. “Nonostante il continuo calo del numero di casi di poliovirus di derivazione vaccinale di tipo 2 e del numero di lignaggi circolanti, il rischio di diffusione internazionale rimane elevato”, sentenzia l’Oms. Particolarmente preoccupante è la situazione in Africa: è documentata un’elevata trasmissione nella Repubblica Democratica del Congo; da qui il virus si diffonde nei Paesi vicini.

Inoltre, nell’ultimo anno è emerso un nuovo fenomeno: la capacità del virus di raggiungere Paesi ad altro reddito, dove può incontrare sacche suscettibili nella popolazione: questo fenomeno è stato osservato a Gerusalemme, Londra, New York, Montreal