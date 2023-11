Onu: alto il livello di violenza che ha devastato Gaza

Il livello di violenza che ha devastato Gaza negli ultimi giorni è incomprensibile: lo ha denunciato, in una dichiarazione, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, di fronte agli attacchi alle scuole che ospitano sfollati e un ospedale trasformato in una “death zone”.

“Gli orrendi eventi delle ultime 48 ore a Gaza sono oltre ogni comprensione”, ha detto l’altro commissario Onu, avvertendo che “l’uccisione di così tante persone nelle scuole trasformate in rifugi, centinaia in fuga per salvarsi la vita dall’ospedale al-Shifa, in mezzo ai continui sfollamenti di centinaia di migliaia nel Sud di Gaza, sono azioni che vanno contro le protezioni fondamentali che i civili devono ricevere secondo il diritto internazionale”.

Intanto il ministero della Salute a Gaza, che è gestito da Hamas, ha fatto sapere che nel frattempo, trenta bambini prematuri sono stati evacuati dall’ospedale al-Shifa, quello che un tempo era il più importante della Striscia, e saranno trasferiti in ospedali in Egitto.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per suo conto, aveva divulgato la notizia che un team del suo personale era stato inviato verso la struttura per facilitare il trasferimento. I piccoli, fa sapere una fonte del ministero, viaggiano senza genitori nè famigliari.

La stessa OMS ha annunciato di aver effettuato una missione all’ospedale al-Shifa di Gaza, bersaglio di incursioni da parte dell’esercito israeliano, e di stare lavorando a un piano di evacuazione della struttura, che ha descritto come una “zona di morte“.

Ha dichiarato inoltre l’organizzazione in un comunicato che “L’OMS e i suoi partner stanno elaborando con urgenza piani per l’immediata evacuazione dei pazienti rimanenti, del personale e delle loro famiglie”, aggiungendo che sabato erano rimasti nell’ospedale 291 pazienti e 25 membri del personale medico.