Open Day. I docenti non possono essere obbligati a partecipare

Con l’emanazione della circolare sulle iscrizioni, le scuole, al fine di promuovere e far conoscere ai genitori e agli studenti la loro offerta formativa, organizzano gli “Open Day”.

Partecipazione docenti su base volontaria

Alla suddetta attività i docenti non sono obbligati a partecipare o collaborare non rientrante né nelle attività d’insegnamento, né nelle attività funzionali all’insegnamento, ma possono partecipare soltanto ed esclusivamente su base volontaria.

Circolare iscrizioni

Con nota 333071 del 30 novembre 2022 sono state dettate le disposizioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 comunicando che le domande d’iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023.

Scelta della scuola

Il Ministero nella suddetta nota, al fine di favorire le famiglie nella fase delle iscrizioni, ha messo a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a quest’applicazione, è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di confrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio.

Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.

Obbligo di servizio

Fermo restante che spetta alle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, adottare ogni modalità organizzativa in coerenza con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, ai docenti spetta, nell’ambito della loro professione, svolgere attività d’insegnamento e attività funzionali all’insegnamento

Attività d’insegnamento

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività d’insegnamento, distribuita in non meno di cinque giornate settimanali, si svolge in:

• 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia;

• 22 ore settimanali nella scuola primaria più 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni;

• 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Attività funzionali all’insegnamento

Sulla base del prospetto predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, è stabilito il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente consistenti:

• fino a 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l‘informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;

• fino a 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, d’interclasse, d’intersezione tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei.