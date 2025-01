Opportunità per i ragazzi che studiano tedesco, torna il programma “Deutschland Plus”: adesioni entro il 27 febbraio

La Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica Federale tedesca offrirà anche per l’anno scolastico 2024/2025 il programma “Deutschland Plus” rivolto a giovani italiani che studiano con successo il tedesco, con lo scopo di offrire loro la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca.

A chi è indirizzato

Il programma per gruppi di studenti con relativi professori accompagnatori riguarderà tutte le scuole statali (e paritarie gestite direttamente da enti locali) italiane in cui viene insegnato il tedesco in modo curricolare. Eccezionalmente sono incluse nel programma anche le scuole “DSD II” e “Deutsch-Profil-Schule” con sezione internazionale.

Come partecipare

Le scuole devono manifestare il loro interesse a partecipare all’Ambasciata di Germania ([email protected]) entro il 27 febbraio 2025 con una semplice e-mail (NO PEC, NO lettere firmate e scansionate) con allegato il file Excel compilato in tutte le sue parti. La mail deve provenire dall’indirizzo mail ufficiale (con codice meccanografico) della scuola e avere per oggetto la REGIONE e il NOME DELLA SCUOLA.

Requisiti degli studenti

Di seguito alcuni dei requisiti. Per tutti gli altri, si consiglia di leggere il bando.

Età compresa tra i 15 e i 17 anni nel momento del viaggio

Non sono ammessi candidati che frequentano l’ultimo anno di scuola o che hanno già superato l’esame di maturità

Livello di conoscenza del tedesco almeno A2 e buona cultura generale.

Selezione anche di docenti

Le scuole potranno segnalare all’Ambasciata anche le candidature di insegnanti interessati a partecipare come accompagnatori (a prescindere se la scuola verrà sorteggiata o meno), allegando curriculum europeo.

Tra tutte le scuole interessate, l’Ambasciata ne sorteggerà una per ogni posto disponibile, tenendo conto di un’equa distribuzione tra le Regioni d’Italia.

IL BANDO