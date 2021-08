Opzione TFR, sottoscritto il CCNQ con la proroga al 31 dicembre 2025

Il 3 agosto 2021 l’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con il CCNQ il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

Questo è il testo dell’articolo unico del CCNQ: