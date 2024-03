Ora legale 2024, domenica 31 marzo lancette in avanti di un’ora

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, giorno in cui si celebra la Pasqua, tornerà l’ora legale. Le lancette, alle ore 2 di notte, dovranno essere spostate avanti di un’ora. In sostanza si dormirà un’ora in meno.

Ora legale 2024, quando si torna all’ora solare?

Il nuovo orario resterà in vigore fino a fine ottobre, esattamente domenica 27, quando si tornerà all’ora solare.

L’ora legale ci permetterà di godere di un’ora in più di illuminazione naturale nel pomeriggio, beneficiando quindi di un risparmio in termini energetici.

Da diversi anni si parla di abolire il cambio dell’ora, ma la discussione alla Commissione Europea non ha portato al momento ad alcuna modifica al sistema in uso nei Paesi UE.