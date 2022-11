Ora solare 2022: avete notato su voi stessi o sui vostri studenti dei disturbi a seguito del cambio ora? – PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa è sempre fonte di disturbi, sia per il nostro corpo che per la nostra mente e compromette la nostra sensazione di benessere nei giorni successivi.

Ciò è dovuto non tanto perché perdiamo o guadagniamo un’ora di sonno nelle fasi di cambiamento, ma soprattutto perché il nostro ritmo circadiano, generato nel nostro cervello dal nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo, non si adatta immediatamente al cambio dell’ora ed accusiamo sintomi come quelli di un piccolo jet lag.

L’ora solare è sicuramente più idonea per il nostro ritmo circadiano poiché aumenta la luce la mattina, condizione indispensabile per favorire un addormentamento più precoce la sera. Al contrario, se è in vigore l’ora legale, è ancora buio quando ci alziamo per andare a lavoro o a scuola. Ciò determina un ritardo di addormentamento la sera che, soprattutto negli adolescenti già tendenzialmente “gufi”, favorisce l’insonnia e la deprivazione di sonno.

Al cambio dell’ora, per alcuni giorni tendiamo ad avere un sonno più disturbato, ci sentiamo più stanchi ed affaticati, stressati, si riduce la nostra capacità di attenzione e concentrazione, siamo più irritabili. Ciò non è vero per tutti allo stesso modo, alcune persone hanno minor capacità di adattamento.

Tutto ciò ha anche ripercussioni a livello scolastico, poiché durante le ore di lezione si può manifestare eccessiva sonnolenza, tende a ridursi la capacità di prestare attenzione, di concentrarci a sufficienza nel corso di un compito o di una interrogazione, la capacità di memorizzare quanto appreso. Si è anche più irrequieti o di umore triste e questo interferisce nelle relazioni con gli altri alunni o con i professori.

Ovviamente, sebbene i disturbi siano generalmente più manifesti negli alunni, anche i professori possono presentare sintomi legati all’alterazione del ritmo circadiano che consegue al cambio dell’ora.

La Tecnica della Scuola, in collaborazione con Assirem (Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno), interroga i propri lettori sulla questione.

All’interno del sondaggio si troveranno le seguenti domande:

Preferite l’ora solare o l’ora legale?

Avete notato su voi stessi dei disturbi di attenzione, concentrazione e umore a seguito del cambio dell’ora?

Solo per i docenti: avete notato sui vostri alunni dei disturbi di attenzione, concentrazione e umore a seguito del cambio dell’ora?