Orale maturità 2024, Valditara: “Non sarà un’interrogazione, ma non sono escluse domande sulle singole materie”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato ospite oggi, 18 gennaio, di Rai Radio Uno, all’interno del programma “Il rosso e il nero”. Oggi è una giornata importante per il mondo della scuola, tra firma definitiva del contratto scuola e iscrizioni scuola, in partenza da oggi.

Valditara: “Il personale della scuola non va lasciato solo”

Il ministro ha parlato di rispetto a scuola, citando anche il caso delle occupazioni del liceo Tasso: “A scuola le regole si rispettano, si rispettano gli ambienti e le persone. In un contesto in cui leggiamo spesso notizie di aggressioni lo Stato deve fare la sua parte. Il personale della scuola non va lasciato solo. Da qui la riforma delle sospensioni. Nello zainetto di un occupante hanno trovato ferri di maglia, cacciaviti. Sono in corso delle indagini. Cosa se ne fa uno studente di questa roba?”

“Dobbiamo sanzionare comportamenti. Io sono favorevole all’ampio dibattito nelle scuole, ma non può essere imposto da una minoranza che impedisce alla maggioranza di frequentare le lezioni. Bisogna imparare la solidarietà verso il prossimo”, ha aggiunto. “Mi auguro che su temi di questo tipo ci sia un consenso ampio, sulla riforma della condotta e sull’istruzione tecnico professionale”.

Maturità 2024, le anticipazioni di Valditara

Poi Valditara ha parlato di maturità: “La riforma del 2017 ha funzionato, va fatto qualche piccolo ritocco per quanto riguarda l’orale. Bisogna precisare alcune cose: non è un’interrogazione. Non sono escluse domande sulle singole discipline, ma bisogna capire cosa ha capito lo studente, se ha capito come fare collegamenti interdisciplinari, se ha assimilato le nozioni. La maturità si esprime in questo modo”.

E, sull’edilizia scolastica: “A breve uscirà il piano triennale sull’edilizia, puntiamo molto sul project financing”.