Orari flessibili e Dad alle superiori, Ascani: “Le scuole non devono chiudere”

Anche la vice Ministra dell’Istruzione Anna Ascani si schiera contro la chiusura indistinta delle scuole, invitando a sfruttare al meglio gli strumenti già approvati: la didattica digitale integrata e la flessibilità oraria.

“A giugno abbiamo approvato insieme alle Regioni e agli Enti Locali un piano scuola 2020/21 validato dal Cts, che consente massima flessibilità negli orari e nell’utilizzo della Didattica a Distanza alle superiori”, ha scritto su Facebook Anna Ascani che ricorda, come poche ore prima aveva fatto la Ministra Azzolina: “Durante l’estate dirigenti, docenti e personale amministrativo hanno lavorato duramente per consentire a studentesse e studenti di rientrare in presenza e in sicurezza. E la scuola, soprattutto grazie a loro, è ripartita e sta resistendo“.

Secondo Ascani, “è evidente che la situazione nel Paese è peggiorata e che quel che accade con la pressione sul sistema sanitario e dei trasporti non va sottovalutato. Ogni scelta va ponderata e concordata con tutti gli attori, nel rispetto di quello che accade nei singoli territori“.

“Per quel che riguarda la scuola in senso stretto questo a mio avviso significa, prima di tutto, utilizzare al meglio gli strumenti di flessibilità di orari e strumenti che ci siamo dati. Dobbiamo fare di tutto, però, per evitare la chiusura generalizzata delle scuole del Paese che creerebbe danni enormi a intere generazioni“, conclude la vice Ministra Ascani.