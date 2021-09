Orario scolastico, con ore da 50 minuti, rientri a scuola il sabato?

Nel nuovo anno scolastico 2021/2022 torneranno le ore da 60 minuti. Lo ha stabilito una direttiva del ministero dell’istruzione che riporta tutto al pre pandemia. Ma qualche problema da risolvere si sta presentando. Nelle scuole superiori, per via delle norme sanitarie, si profila un doppio ingresso, alle 8 e alle 9:40. Per evitare di allungare i tempi di uscita e consentire la copertura ai professori di tutte le classi, i presidi ricorrono all’orario misto con lezioni da 50 minuti. Per recuperare i minuti persi accumulati con le due ore ridotte, l’ufficio scolastico regionale del Lazio invierà una nota con l’ordine di recuperare le ore attraverso rientri del sabato mattina. Ipotesi che non piace a molti che non vedono complicato far tornare alunni e docenti in classe il sabato.

Un’altra ipotesi, quella della Dad, non ha trovato i favori di Rocco Pinneri, direttore generale dell’USR del Lazio.

La proposta portata avanti dall’Anp Lazio è dunque quella che ci sia il doppio ingresso alle 8 e alle 9:40, ma che i dieci minuti delle prime due ore (ridotte da 60 a 50 minuti) non vengano recuperati.

Come ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’, l’assessore regionale alla scuola Claudio Di Berardino “anche quest’anno ci saranno finanziamenti in più per le linee scolastiche “s” coi bus turistici e la capienza rispetto all’anno scorso passa dal 50 all’80% ma è pur vero che i ragazzi tornano tutti in presenza e che, nel frattempo, le città coi loro pendolari si sono rimesse in moto”.