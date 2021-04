Organici 2021/2022, entro l’ultima decade di maggio saranno definiti

In questa fase dell’anno scolastico, gli uffici scolastici provinciali stanno lavorando sugli organici dei docenti e del personale Ata per l’anno scolastico 2021/2022.

Entro maggio definizione organici

La data fissata dall’OM mobilità per la definizione degli organici dei docenti è il 19 maggio. Ai sensi dell’art.2, comma 4 dell’OM 106 del 29 marzo 2021, per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021.

Mentre per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2021.

In buona sostanza entro l’ultima decade del mese di maggio dovrebbero essere noti i posti disponibili dell’organico dell’autonomia 2021/2022, compresi il numero di perdenti posto e il numero di pensionamenti definitivo.

Organico Covid probabile conferma

Oltre l’organico dell’autonomia che vede il segno positivo per i posti di sostegno che sono in crescita di 5000 unità. Questo aumento è dovuto al passaggio nell’organico di diritto, di almeno 5000 posti attualmente in deroga.

Si prevedono 1000 posti in più nell’organico del potenziamento della scuola per lìinfanzia. Mentre si contano 650 docenti in meno negli Istituti professionali, in particolare si tratta di Insegnanti Tecno Pratici.

La notizia importante che è trapelata dalle stanze che contano del Miur, sarebbe quella di una piena conferma di circa 80 mila posti di organico Covid per l’anno scolastico 2021/2022. Di questi 80 mila posti, 20 mila andrebbero per supplenza ai docenti, mentre 20 mila andranno prevalentemente ai Collaboratori scolastici.