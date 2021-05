Organici ATA, ecco il decreto per l’a.s. 2021/22 [PDF]

Dopo il decreto concernente gli organici del personale docente per l’a.s. 2021/22, il Ministero ha presentato alle Organizzazioni sindacali anche lo schema di decreto interministeriale sugli organici ATA , trasmesso con nota 14196 del 6 maggio 2021.

Il totale complessivo dei posti in organico di diritto è di 204.574: rispetto all’anno scolastico 2020/21, c’è uno scostamento in più di 1.214 unità, dovuto ai 1.000 posti aggiuntivi di Assistente tecnico per le scuole del primo ciclo, a disposizione anche per le assunzioni dal 1° settembre 2021, e ai 214 DSGA in più, dovuti alla modifica dei criteri sul dimensionamento.

Così ha commentato la FLC CGIL: “Il Ministero ha, dunque, confermato le proprie posizioni conservative e di mero mantenimento dell’esistente, pur consapevole di quanto l’incremento delle dotazioni organiche fosse fondamentale alla ripresa della piena funzionalità in sicurezza delle scuole data la straordinarietà della situazione. Del resto, siamo tutti consci delle enormi difficoltà organizzative che le scuole, già gravate da un organico falcidiato dai tagli degli anni passati, hanno dovuto affrontare quest’anno, a causa del contesto emergenziale, per assicurare la gestione delle attività scolastiche e consentire l’espletamento del diritto di studio a tutti gli alunni/e. La decisione dell’Amministrazione è in evidente contraddizione con gli impegni politici assunti verbalmente dal Ministro (Patto per la Scuola, rafforzamento delle dotazioni organiche aggiuntive, ecc…) e con le scelte che saranno operate all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconoscono la centralità del tema della qualità dell’istruzione e dell’ampliamento del tempo scuola“.