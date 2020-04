Organici scuola 2020/2021, nessuna riduzione. La circolare del Miur

E’ stata pubblicata la circolare Miur sugli organici scuola 2020/2021 per i docenti. Confermato quanto già riportato in precedenza: non ci sarà nessun calo di dotazione organica il prossimo anno.

Organici scuola: cosa si prevede

E’ previsto, per quanto riguarda gli organici scuola 2020/2021:

un incremento di 500 posti comuni come misura per risolvere in parte il sovraffollamento nelle classi (art. 7, comma 10-octies, decreto-legge cd. Milleproroghe);

Tuttavia, c’è una leggere flessione per quanto riguarda il personale ITP: il prossimo anno ci saranno 513 posti in meno.

Inoltre, c’è anche la lieve discesa del numero di posti per laureati (184).

Complessivamente, riporta la nota, il numero dei posti di potenziamento risulta, pari a 49.202, mentre il contingente dei posti di sostegno è pari a 101.170 – comprensivo del relativo potenziamento. L’organico di fatto – tenuto conto di quanto previsto in articolo 1, comma 266 della L. 160/2019, è pari a 14.142 posti.

Organico dell’autonomia 2020/21

Il contingente dell’organico dell’autonomia, in considerazione dello stato di emergenza diffuso su tutto il territorio nazionale e della necessità di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico, anche tenendo conto dei diversi scenari prospettati e delle previsioni di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 per il recupero degli apprendimenti, è invariato rispetto all’anno scolastico 2019/2020, salvo gli aggiornamenti normativi sopra indicati.