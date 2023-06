Organico aggiuntivo: lo “inventò” Guido Bodrato, ministro dell’Istruzione a inizio anni 80, morto l’8 giugno. Nostra intervista a Luciano Corradini

All’età di 90 anni è morto Guido Bodrato, democristiano doc, fu Ministro dell’Università e dell’Istruzione dal dicembre del 1980 fino alla fine del 1982.

Eletto in Parlamento nel 1968 alla Camera vi rimase ininterrottamente fino al 1994 per diventare poi europarlamentare fra il 1999 e il 2004.

Uomo di punta della DC fu leader della corrente Forze Nuove insieme con Carlo Donat-Cattin.

Come Ministro lo si ricorda soprattutto per aver istituito la Commissione per i lavori preparatori dei Nuovi Programmi della scuola elementare e per aver fatto approvare dal Parlamento la legge 270 del 1982, una “pietra miliare” della normativa sul reclutamento e il precariato; la legge prevedeva la cosiddetta DOP, ossia la “dotazione organica provinciale”, una sorta di “organico di potenziamento” ante-litteram.

Lo ricordiamo con questa intervista a Luciano Corradini, pedagogista emerito dell’Università di Roma 3, che nel 1995/96 fu anche sottosegretario all’istruzione con il Ministro Lombardi.