Orientamento, cosa stanno facendo le scuole? Convegno a Roma il 4 aprile con D’Aprile (Uil), Costarelli e Scognamiglio

Il 4 aprile si svolgerà a Roma un importante momento di confronto pubblico sulle scelte dell’Unione Europea e dei singoli Stati in relazione alle attività di orientamento nelle scuole. La questione dell’orientamento, argomento caro al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è quanto mai scottante, soprattutto dopo l’introduzione dei docenti tutor e orientatori nelle scuole.

É utile, in questa fase, aprire una discussione aperta sui limiti e le potenzialità di un richiamo costante, nelle dinamiche educative, alla questione degli sbocchi professionali. Tra i temi oggetto d’attenzione, la tendenza ad anticipare la scelta (o la semplice preoccupazione) per un futuro lavorativo in continua trasformazione.

I partecipanti al convegno

Per provare a fare chiarezza su questi e altri interrogativi fondamentali, ne discuteranno, insieme all’Europarlamentare Massimiliano Smeriglio, il segretario generale della Uil Scuola RUA Giuseppe D’Aprile, la presidente dell’ANP del Lazio, la DS Cristina Costarelli, e il saggista Carlo Scognamiglio. Un appuntamento cruciale per mettere a fuoco uno dei temi più complessi tra quelli posti in evidenza dagli indirizzi di spesa del PNRR.

Appuntamento fissato per il 4 aprile alle 15.30 in via Cavour, 181 – presso la sala Convegno “FormaSpazi”, vicino la Stazione di Roma Termini.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO