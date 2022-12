Orientamento, Giannelli: “Molti ragazzi si pentono della scelta. Proporrei un biennio comune e farli scegliere a 16 anni”

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli è intervenuto in un video del ‘Sole 24 Ore’ in cui parla di orientamento e lancia una proposta per i ragazzi delle scuole superiori:

“Tanti ragazzi diplomati dichiarano poi che avrebbero scelto un indirizzo diverso, questo significa che le loro aspettative iniziali sono molto diverse da quella che è la realtà. Secondo me si può mettere a sistema nelle scuole, dotandoci di docenti tutor, che è l’idea del Ministro che noi difendiamo e proponiamo da tempo. Questo si scontra un po’ con la visione della scuola che è molto tradizionalista, da noi si continua a pensare che il docente è quello che insegna e basta, non è così, le scuole devono fare tantissime altre cose che sono sempre più utili. Tra queste un servizio vero, professionale, approfondito, sistematico di orientamento e ri-orientamento, per facilitare magari un cambio di indirizzo da parte di un ragazzo”.

“Evidentemente bisognerebbe post porre il più possibile questa scelta. In molti sistemi scolastici europei il biennio delle superiori è comune, un po’ come da noi è comune la scuola media. Forse sarebbe meglio far scegliere i ragazzi a 16 anni. Questa potrebbe essere una proposta, al momento non contemplata”.