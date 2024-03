Orientamento: ritorna il Salone dello studente per una scelta universitaria consapevole

Opportunità e scelta consapevole degli studi universitari. E’ quello che si prefigge l’evento annuale del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania (OUI), dedicato a studenti e studentesse di quarto e quinto anno delle scuole superiori di secondo grado del territorio.

Attesi studenti da tutta la Sicilia orientale e dalla provincia di Reggio Calabria

All”edizione 2024 che si terrà al Centro Universitario Sportivo di Via Santa Sofia dal 9 al all’11 aprile, dalle ore 8:30 alle 14:30, sono attesi 17 mila studenti provenienti da un centinaio di scuole di tutta la Sicilia orientale e dalla provincia di Reggio Calabria. Si tratta, infatti, di un’imponente iniziativa realizzata dall’Università di Catania nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gestita dall’Area per la Comunicazione di Ateneo.

I corsi di orientamento

Nel suo secondo anno di attività, sono stati previsti ben 403 corsi di “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” a più di 10 mila studenti delle terze, quarte e quinte classi delle scuole di secondo grado della Sicilia. I corsi coinvolgono i docenti delle scuole (dirigenti scolastici, docenti referenti dell’orientamento) e dell’università e hanno l’obiettivo di consolidare le competenze spendibili nel mondo universitario e del lavoro, e di integrare le attività già previste nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Dopo aver frequentato direttamente nelle proprie scuole i primi due moduli di base, curati dall’Ufficio Orientamento dell’Area per la Comunicazione, finalizzati a dare agli alunni l’opportunità di conoscere il contesto della formazione superiore, informarsi sulle diverse opportunità di crescita personale per la costruzione di una società sostenibile e inclusiva, e ad acquisire competenze trasversali spendibili nel mondo universitario e delle professioni, gli studenti coinvolti hanno potuto successivamente optare per la frequenza di quattro laboratori o, in alternativa, tre laboratori e un modulo di potenziamento su quelle discipline e quegli argomenti che sono oggetto dei test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, come: chimica, fisica, matematica, biologia, competenze linguistico testuali.

Il Salone dell’Orientamento è realizzato grazie al Progetto Orientamento ed è organizzato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo (Cus) di Catania.