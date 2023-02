Orientamento scolastico, formazione ad hoc per tutti gli insegnanti oltre al docente tutor: le linee guida di Valditara

Come riportano le ultime linee guida sull’orientamento scolastico, nei prossimi anni scolastici l’orientamento sarà una priorità strategica della formazione dei docenti di tutti i gradi d’istruzione, nell’anno di prova e in servizio. Per i docenti tutor delle Secondarie di I e II grado sono previste iniziative formative specifiche, anche coordinate da Nuclei di supporto istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale. VAI AL CORSO

Il sistema dell’orientamento sta per essere sottoposto ad una riforma radicale, che richiederà un grande lavoro di riprogettazione da parte delle scuole. La costruzione, da parte dell’allievo/a, del proprio progetto di vita, in rapporto ad una conoscenza progressiva di sé e del contesto in cui vive e in cui si proietta, rappresenta un aspetto cruciale per la sua crescita e il suo futuro, ma costituisce anche una delle sfide più difficili del percorso educativo. Qualcosa che, per la sua centralità e complessità, dovrebbe coinvolgere interamente l’attività didattico-educativa e fin dalla scuola dell’infanzia.

Le nuove linee guida

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato lo scorso dicembre il decreto che approva le Linee guida per l’orientamento, riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli obiettivi sono: rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, per consentire una scelta consapevole e ponderata a studentesse e studenti che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità; contrastare la dispersione scolastica; favorire l’accesso all’istruzione terziaria. Il nuovo orientamento deve garantire un processo di apprendimento e formazione permanente, destinato ad accompagnare un intero progetto di vita.

I punti toccati nel documento sono: moduli curriculari di orientamento nella Scuola secondaria, E-Portfolio, docente tutor, formazione dei docenti, campus formativi, piattaforma digitale per l’orientamento, Job placement anche per la scuola, risorse, monitoraggio.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il nuovo orientamento a scuola, in programma dal 6 marzo, a cura di Giovanni Morello.

Il corso intende offrire ai docenti idee, linee direttrici e strumenti operativi per la strutturazione di percorsi didattico-educativi che consentano, anche attraverso l’insegnamento disciplinare e interdisciplinare, lo sviluppo di competenze orientative negli allievi, fondamentali per l’elaborazione del loro progetto di vita e per rendere efficaci scelte e decisioni che ne derivano.

